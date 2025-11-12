Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Borkener Straße, Merfelder Straße

E-Scooter Fahrer tritt Pedelec-Fahrer beim Überholen - Zeugen gesucht!

Coesfeld (ots)

Ein 40-jähriger Dülmener erschien am gestrigen Nachmittag bei der Polizei in Dülmen und machte Angaben zu einem Verkehrsunfall bei dem er sich verletzte und auch sein Pedelec beschädigt worden war. Laut seiner Aussage befuhr er am 11.11.2025, gegen 05.40 Uhr, den Zweirichtungsradweg an der Borkener Straße / Merfelder Straße in Dülmen stadteinwärts. Vor ihm fuhr zu diesem Zeitpunkt ein E-Scooter-Fahrer in gleiche Richtung. Um ihn zu überholen klingelte der Dülmener und der unbekannte Fahrer fuhr weiter rechts und signalisierte, dass ein Überholen möglich sei. Beim Überholvorgang trat der E-Scooter-Fahrer beim Passieren den Radfahrer gegen den Oberschenkel. Dieser erschreckt sich, bremst und geriet auf nasser und mit Laub bedecktem Radweg zu Fall. Dabei verletzte sich der 40-Jährige leicht. Der Pedelec-Fahrer jedoch setzte seine Fahrt fort und kümmerte sich nicht weiter um den Verunfallten.

Der unbekannte E-Scooter-Fahrer wird wie folgt beschrieben:

- ca. 30 Jahre alt - männlich - dunkelhäutig - dicke Winterjacke

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell