Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Nielande/ Blauer Ford Focus beschädigt

Coesfeld (ots)

Auf unbekannte Art und Weise geriet ein Stein gegen einen blauen Ford Focus und beschädigte diesen. Das Auto stand auf einem Parkplatz an der Straße Nielande. Normalerweise liegt der Stein an der entsprechenden Grundstücksgrenze. Passiert ist das am Dienstag (11.11.25) zwischen 18.15 Uhr und 19.50 Uhr. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

