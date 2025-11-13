POL-COE: Billerbeck, Nielande/ Blauer Ford Focus beschädigt

Coesfeld (ots) - Eine 26-jährige Autofahrerin aus Wettringen ist am Mittwoch (12.11.25) gegen ein Verkehrsschild gefahren. Gegen 13.25 Uhr befuhr sie die L506 in der Bauerschaft Temming in Richtung Altenberge. Verkehrsbedingt bremsten zwei Autos vor ihr. Um ein Auffahren zu verhindern, wich die Frau auf den Grünstreifen aus, wo es zum Zusammenstoß mit dem Schild kam. Mit einem Rettungswagen kam die verletzte ...

