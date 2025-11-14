PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, L810/ Verkehrsunfall im Kreisverkehr

Coesfeld (ots)

Zwei Autos sind am Freitag (14.11.25) in einem Kreisverkehr an der L810 zusammengestoßen. Gegen 7.15 Uhr fuhr ein 26-jähriger Autofahrer aus Lüdinghausen in den Kreisverkehr ein. Auch eine 43-jährige Autofahrerin aus Ahlen befuhr diesen. Aus bisher nicht bekannten Gründen kam es innerhalb des Kreisverkehrs zur Kollision. Die verletzte Frau kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Lüdinghauser blieb nach bisherigem Stand unverletzt. Die Unfallstelle war zwischenzeitlich gesperrt.

