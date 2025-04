POL-COE: Nordkirchen, Südkirchen, L810/ Unfallbeteiligter gesucht

Coesfeld (ots) - Bislang unbekannte Täter versuchen in der Zeit vom 22.04.2025, 23.00 Uhr bis 23.04.2025, 10.00 Uhr, in ein Mehrfamilienhaus auf der Tüllinghofer Straße in Lüdinghausen einzubrechen. Hierzu hebelten sie an der Eingangstür. Ein Eindringen in das Haus gelang ihnen jedoch augenscheinlich nicht. Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter ...

