POL-COE: Dülmen, Goetheweg/ Einbruch
Coesfeld (ots)
Unbekannte sind am Samstag (15.11.25) in ein Haus am Goetheweg eingebrochen. Zwischen 9 Uhr und 20.45 Uhr öffneten die Täter gewaltsam die Balkontür. Angaben über mögliche Beute liegen noch nicht vor. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.
