POL-COE: Dülmen, Goetheweg/ Einbruch

Coesfeld (ots) - In der Nacht auf Montag (17.11.25) haben Unbekannte in Buldern einen Zigarettenautomat gesprengt. Gegen 1.10 Uhr geschah das an der Nottulner Straße. Zeugen sahen drei dunkel gekleidete Personen, von der eine als klein und dick beschrieben wird. Kurz darauf fuhr ein Auto mit quietschenden Reifen weg. Die Täter erbeuteten Zigaretten. Die Polizei in ...

mehr