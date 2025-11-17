POL-COE: Dülmen, Buldern, Nottulner Straße/ Zigarettenautomat gesprengt

Coesfeld (ots) - Zwei Autos sind am Freitag (14.11.25) in einem Kreisverkehr an der L810 zusammengestoßen. Gegen 7.15 Uhr fuhr ein 26-jähriger Autofahrer aus Lüdinghausen in den Kreisverkehr ein. Auch eine 43-jährige Autofahrerin aus Ahlen befuhr diesen. Aus bisher nicht bekannten Gründen kam es innerhalb des Kreisverkehrs zur Kollision. Die verletzte Frau kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der ...

