Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Ottmarsbocholter Straße
Einbruch in ein Einfamilienhaus

Coesfeld (ots)

In der Zeit vom 08.11.2025, 16 Uhr, bis zum 14.11.2025, 13 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus auf der Ottmarsbocholter Straße in Senden ein und durchsuchten augenscheinlich das gesamte Haus. Zuvor hebelten sie ein Fenster auf und gelangten so ins Innere des Hauses.

Ob etwas entwendet wurde, konnte noch nicht gesagt werden.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld

