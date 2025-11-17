Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck/ Erst Unfallflucht, dann überschlagen

Erst hat ein 43-jähriger Autofahrer aus Polen am Freitag (14.11.25) eine Unfallflucht auf der K1 hingelegt, kurz darauf überschlug er sich mit seinem Auto. Gegen 17.25 Uhr meldeten Zeugen, dass ein Autofahrer bei Hohenholte einem 33-jährigen Autofahrer aus Havixbeck ungebremst aufgefahren sei. Statt sich um seine Anschlusspflichten zu kümmern, fuhr er davon. Noch während der Unfallaufnahme an der K1 meldete die Leitstelle an der L874 in der Bauerschaft Walingen ein Auto, das sich überschlagen hatte. Es stellte sich heraus, dass es sich um den flüchtigen Fahrer vom ersten Unfall handelte. Während dieser Unfallaufnahme stellten die Polizisten Alkoholgeruch in seinem Atem fest. Ein freiwilliger Alkoholtest verlief mit mehr als 1,1 Promille positiv. Mit einem Rettungswagen kam der verletzte Mann in ein Krankenhaus, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem musste er zur Sicherung des Strafverfahrens eine Sicherheitsleistung hinterlegen, da der Mann kein deutscher Staatsbürger ist.

