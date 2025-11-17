Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Schapdetten, Diekhoff

Einbruch in ein Zweifamilienhaus

Coesfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am 15.11.2025, in der Zeit von 17.45 Uhr bis 22.50 Uhr, in ein Zweifamilienhaus auf der Straße "Diekhoff" in Nottuln, Schapdetten ein. Hierzu hebelten sie eine rückwärtig gelegene Terrassentür auf und gelangten so ins Innere der Erdgeschosswohnung. Sie durchsuchten sämtliche Räume und Schränke. Im weiteren Verlauf öffneten die Täter eine Etagentür und gelangten so in die zweite Wohnung des Hauses. Auch diese durchsuchten sie gänzlich.

Zu möglichem Diebesgut konnten noch keine Angaben gemacht werden.

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell