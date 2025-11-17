Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Flörsel/ Motorrad gestohlen

Coesfeld (ots)

Von der Probefahrt eines privat zum Verkauf stehenden Motorrads kehrte ein unbekannter Jugendlicher nicht zurück. Gegen 15.15 Uhr fuhr der Täter am Samstag (15.11.25) an der Straße Flörsel los.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

- männlich - 1,65-1,75 Meter - 15-17 Jahre alt - dunkle Haare - dunkelblaue Winterjacke mit Fellkragen - dunkle Hose - dunkle Schuhe - Deutscher - sprach akzentfrei deutsch

Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

