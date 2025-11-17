POL-COE: Lüdinghausen, Buchenstraße
Einbrecher auf der Buchenstraße erfolgreich
Coesfeld (ots)
Gleich in zwei Häuser auf der Buchenstraße in Lüdinghausen brachen bislang unbekannte Täter am Freitag in der Zeit von 13.45 Uhr bis 21.30 Uhr ein. Die Häuser liegen nebeneinander. In beide gelangten die Täter durch das Einschlagen der rückwärtig gelegenen Terrassentüren. Sie durchsuchten alle Räume und Schränke. Zum Diebesgut können noch keine Angaben gemacht werden.
Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.
