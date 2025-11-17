PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Buchenstraße
Einbrecher auf der Buchenstraße erfolgreich

Coesfeld (ots)

Gleich in zwei Häuser auf der Buchenstraße in Lüdinghausen brachen bislang unbekannte Täter am Freitag in der Zeit von 13.45 Uhr bis 21.30 Uhr ein. Die Häuser liegen nebeneinander. In beide gelangten die Täter durch das Einschlagen der rückwärtig gelegenen Terrassentüren. Sie durchsuchten alle Räume und Schränke. Zum Diebesgut können noch keine Angaben gemacht werden.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

  • 17.11.2025 – 10:34

    POL-COE: Havixbeck, An der Schluse/ Zeugen nach Hundebiss gesucht

    Coesfeld (ots) - Ein angeleinter Hund hat einer 17-jährigen Havixbeckerin am Samstag (15.11.25) in das linke Bein gebissen. Passiert ist das gegen 14.05 Uhr an der Straße An der Schluse. Es handelt sich bei dem Hund um einen schwarz-weißen Münsterländer. Die Jugendliche suchte eigenständig einen Arzt auf. Die Halterin wird wie folgt beschrieben: -weiblich -50-60 ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 10:16

    POL-COE: Lüdinghausen, Flörsel/ Motorrad gestohlen

    Coesfeld (ots) - Von der Probefahrt eines privat zum Verkauf stehenden Motorrads kehrte ein unbekannter Jugendlicher nicht zurück. Gegen 15.15 Uhr fuhr der Täter am Samstag (15.11.25) an der Straße Flörsel los. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: - männlich - 1,65-1,75 Meter - 15-17 Jahre alt - dunkle Haare - dunkelblaue Winterjacke mit Fellkragen - dunkle Hose - dunkle Schuhe - Deutscher - sprach akzentfrei ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 10:14

    POL-COE: Nottuln, Schapdetten, Diekhoff / Einbruch in ein Zweifamilienhaus

    Coesfeld (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen am 15.11.2025, in der Zeit von 17.45 Uhr bis 22.50 Uhr, in ein Zweifamilienhaus auf der Straße "Diekhoff" in Nottuln, Schapdetten ein. Hierzu hebelten sie eine rückwärtig gelegene Terrassentür auf und gelangten so ins Innere der Erdgeschosswohnung. Sie durchsuchten sämtliche Räume und Schränke. Im weiteren ...

    mehr
