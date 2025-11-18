PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251118.3 Brokstedt: Zwei Müllcontainer in Brand

Brokstedt (ots)

In der vergangenen Nacht brannten in Brokstedt zwei Müllcontainer. Die Polizei stellte zwei 16-jährige Tatverdächtige und leitete Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein.

Nach ersten Erkenntnissen entfachten die Brände zwischen 02:12 Uhr und 02:27 Uhr in den Straßen Dörnbek und Sibbersdorfer Weg, unweit des Bahnhofs. Feuerwehr und Polizei trafen kurz nach Alarmierung am Einsatzort ein. Die Kräfte der Feuerwehr löschten die Flammen zügig. An den beiden Containern entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 600 Euro.

Hinweise von Zeugen führten die eingesetzten Polizeibeamten zu zwei 16-jährigen Jugendlichen, die sich im Nahbereich der Brände aufhielten. Die beiden Mädchen stehen im Verdacht die Brände vorsätzlich gelegt zu haben.

Das Kommissariat 2 der Bezirkskriminalinspektion Itzehoe führt nun Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die weitere Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich unter 04821 6020 zu melden.

Anna Rossol

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

