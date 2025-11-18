PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251118.4 Sankt Michaelisdonn: Unbekannte stehlen Sitzfläche eines Baggers

Sankt Michaelisdonn (ots)

In der vergangenen Woche brachen Unbekannte in Sankt Michaelisdonn einen auf einem Feld abgestellten Bagger auf und entwendeten die Sitzfläche. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Hinweise auf die Täter.

Zwischen Donnerstag, 13.11.2025, 16:00 Uhr und Montag, 17.11.2025, 07:30 Uhr stand der große Kettenbagger der Marke Liebherr im Engenweg direkt am Straßenrand auf einem Feld. In dieser Zeit schlugen Unbekannte die Frontscheibe ein und drückten sie nach innen. Über die beschädigte Scheibe öffneten sie die Tür und entnahmen die Sitzfläche des Fahrzeugs. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Die Polizeistation Burg ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls und sucht Zeugen. Hinweise nehmen die Beamte unter der Telefonnummer 04825 7799880 oder per E-Mail an Burg.PSt@polizei.landsh.de entgegen.

Björn Gustke

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Alle Meldungen Alle
  • 18.11.2025 – 10:26

    POL-IZ: 251118.3 Brokstedt: Zwei Müllcontainer in Brand

    Brokstedt (ots) - In der vergangenen Nacht brannten in Brokstedt zwei Müllcontainer. Die Polizei stellte zwei 16-jährige Tatverdächtige und leitete Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein. Nach ersten Erkenntnissen entfachten die Brände zwischen 02:12 Uhr und 02:27 Uhr in den Straßen Dörnbek und Sibbersdorfer Weg, unweit des Bahnhofs. Feuerwehr und Polizei trafen kurz nach Alarmierung am Einsatzort ein. Die ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 10:02

    POL-IZ: 251118.2 Horst: Schmuck und Bargeld bei Einbruch entwendet

    Horst (ots) - Am vergangenen Freitag kam es in Horst zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte drangen in das Gebäude ein, durchsuchten mehrere Räume und flohen anschließend mit Schmuck und Bargeld. Zwischen 15:50 Uhr und 17:25 Uhr gelangten ein oder mehrere unbekannte Täter über eine rückwärtige Tür in das Einfamilienhaus in der Theodor-Storm-Straße. Die Täter suchten im Inneren nach ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 09:38

    POL-IZ: 251118.1 Itzehoe: Streit zweier Gruppen eskaliert

    Itzehoe (ots) - Gestern Abend kam es in Itzehoe zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen, bei der ein 18-Jähriger schwere Verletzungen erlitt. Drei Tatverdächtige attackierten den jungen Mann in der Fußgängerzone und flüchteten anschließend. Einsatzkräfte nahmen zwei von ihnen noch am Abend vorläufig fest. Um 19:24 Uhr gerieten in der Feldschmiede auf Höhe der Hausnummer 72 mehrere Personen in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren