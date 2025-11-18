Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251118.4 Sankt Michaelisdonn: Unbekannte stehlen Sitzfläche eines Baggers

Sankt Michaelisdonn (ots)

In der vergangenen Woche brachen Unbekannte in Sankt Michaelisdonn einen auf einem Feld abgestellten Bagger auf und entwendeten die Sitzfläche. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Hinweise auf die Täter.

Zwischen Donnerstag, 13.11.2025, 16:00 Uhr und Montag, 17.11.2025, 07:30 Uhr stand der große Kettenbagger der Marke Liebherr im Engenweg direkt am Straßenrand auf einem Feld. In dieser Zeit schlugen Unbekannte die Frontscheibe ein und drückten sie nach innen. Über die beschädigte Scheibe öffneten sie die Tür und entnahmen die Sitzfläche des Fahrzeugs. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Die Polizeistation Burg ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls und sucht Zeugen. Hinweise nehmen die Beamte unter der Telefonnummer 04825 7799880 oder per E-Mail an Burg.PSt@polizei.landsh.de entgegen.

Björn Gustke

