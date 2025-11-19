Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251119.1 Marne/Diekhusen-Fahrstedt: Zwei Wohnungseinbrüche am Dienstagnachmittag

Marne/Diekhusen-Fahrstedt (ots)

Dienstagnachmittag kam es in Marne und Diekhusen-Fahrstedt zu zwei Wohnungseinbrüchen in Einfamilienhäusern, deren Tatorte nur knapp einen Kilometer auseinanderliegen. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Zwischen 14:00 Uhr und 19:30 Uhr gelangten unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Sylter Straße in Marne. Sie hebelten ein Fenster auf, betraten das Gebäude und durchsuchten mehrere Schränke. Ob die Täter etwas entwendeten, steht derzeit noch nicht fest. Anschließend verließen sie das Haus unerkannt.

Im Zeitraum von 16:20 Uhr bis 20:30 Uhr drang ein Täter gewaltsam über die Terrassentür in ein Einfamilienhaus im Boßelring in Diekhusen-Fahrstedt ein. Er durchsuchte mehrere Zimmer und hinterließ die Wohnräume verwüstet. Auch in diesem Fall liegt der Polizei bislang keine gesicherte Erkenntnis zu möglichem Stehlgut vor. Der Täter entfernte sich unerkannt.

Die Polizeistation Burg nahm beide Einbrüche auf und sicherte Spuren. Die Kriminalpolizei Heide führt die weiteren Ermittlungen und prüft auch möglich Zusammenhänge der beiden Taten. Zeugen, die im genannten Zeitraum im Bereich der Sylter Straße oder des Boßelrings verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, melden sich bitte unter 0481 940 bei der Kriminalpolizei Heide.

Björn Gustke

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell