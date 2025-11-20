Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251120.1 Wrist: Ladendiebstahl unter Alkoholeinfluss - Polizei stellt Cuttermesser sicher

Wrist (ots)

Gestern ist es in der Ortschaft Wrist zu einem Ladendiebstahl gekommen. Hierbei standen die beiden Täter unter erheblichem Alkoholeinfluss. Einer von ihnen trug während der Tat ein Cuttermesser bei sich.

Am Mittwochabend kam es in der Straße Eken in Wrist gegen 19:10 Uhr zu einem Ladendiebstahl durch zwei männliche Personen. Die Täter versteckten verschiedene Lebensmittel und Drogerieartikel unter ihrer Bekleidung und verließen im Anschluss das Geschäft. Die beiden moldauischen Staatsbürger standen dabei erheblich unter Alkoholeinfluss.

Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten Atemalkoholwerte von 3,30 und 2,64 Promille fest. Zudem führte einer der Männer ein Cuttermesser mit sich, das durch die Polizei sichergestellt wurde.

Aufgrund ihrer starken Alkoholisierung nahm die Polizei beide Personen zum Ausnüchtern in Polizeigewahrsam.

Die Polizeistation Kellinghusen hat die Ermittlungen wegen Diebstahls mit Waffen sowie einfachen Diebstahls aufgenommen. Diese dauern weiterhin an.

Marcel Vaupel

