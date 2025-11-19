PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251119.3 Breitenburg: Schwerer Verkehrsunfall auf der L119

Breitenburg (ots)

Gestern kam es auf der Landstraße 119 in Breitenburg zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Fahrzeug geriet in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem anderen Auto. Ein Beteiligter verstarb noch am Unfallort, eine weitere Person erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Gegen 17:30 Uhr fuhr ein 74-jähriger Mann aus dem Kreis Steinburg mit seinem weißen Mercedes auf der Elmshorner Straße (L119) in Richtung Autobahn 23. Nach bisherigen Erkenntnissen verlor er offenbar aufgrund eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet mehrfach in den Gegenverkehr. Dabei kam es bereits zu leichten Berührungen mit entgegenkommenden Fahrzeugen, bevor der Mercedes auf Höhe einer Tankstelle vollständig auf die Gegenfahrbahn geriet und frontal mit dem roten Citroën einer 52-jährigen Frau aus Itzehoe zusammenstieß.

Rettungsdienst, Polizei und Feuerwehr trafen umgehend am Unfallort ein, ebenso ein Rettungshubschrauber. Der 74-Jährige erhielt vor Ort medizinische Versorgung, verstarb jedoch noch an der Unfallstelle. Die 52-Jährige erlitt schwere Verletzungen und kam mit lebensbedrohlichem Zustand in ein Krankenhaus.

Anna Rossol

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

