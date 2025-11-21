Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251121.1 Kellinghusen: Gefährliche Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Kellinghusen (ots)

Am gestrigen Abend kam es in Kellinghusen zu einer Körperverletzung zwischen mehreren Männern. Ein Beschuldigter leistete später Widerstand gegen polizeiliche Maßnahmen und landete im Gewahrsam.

Gegen 21:15 Uhr ereignete sich im Lohkoppelweg eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Ein Beschuldigter schlug einem Geschädigten mit einer Bierflasche gegen den Kopf. Die Auseinandersetzung verlagerte sich dann aus einem Wohnhaus auf die Straße, was Anwohner dazu veranlasste, die Polizei zu verständigen.

Bei ihrem Eintreffen verhielt sich ein männlicher Beschuldigter weiterhin aggressiv und missachtete die Anweisungen der Beamten. Stattdessen stürmte der rumänische Staatsangehörige auf die Einsatzkräfte zu und begann, diese anzuspucken und zu treten. Unter erheblichem Kraftaufwand gelang es den Beamten den Mann zu Boden zu bringen. Bei der Maßnahme stürzte mindestens eine Person gegen einen geparkten Pkw, an dem Lackkratzer entstanden.

Zur Verhinderung weiterer Straftaten brachte man den Beschuldigten in das Polizeigewahrsam. Ein Atemalkoholwert ergab einen Wert von 0,46 Promille. Die Staatsanwaltschaft Itzehoe ordnete im Anschluss eine Blutprobenentnahme an.

Im Rahmen der Widerstandshandlung verletzte sich eine Polizeibeamtin leicht am Knie. Sie konnte ihren Dienst jedoch fortsetzen. Die Polizei Itzehoe ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Marcel Vaupel

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell