Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Wechselseitige Körperverletzung in Meschede

Meschede (ots)

Streit endet in Schlägerei.

Am gestrigen Tag um 13:00 Uhr kam es in der Straße Schederweg in Meschede zu einer Schlägerei zwischen einem 11-jährigen syrischen Jungen, einem 14-jährigen deutschen Jungen und einem 14-jährigen deutsch-griechischen Jungen, welche alle aus Meschede kommen. Zuvor gerieten die Jungen in verbale Streitigkeiten. Der Streit eskaliere und endete schließlich in einer Schlägerei. Die drei Beteiligten wurden jeweils leicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

