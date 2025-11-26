Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Sundern-Langscheid

Sundern (ots)

Ein Einfamilienhaus wurde zum Ziel von Einbrechern.

Am gestrigen Tag kam es im Zeitraum von 15:15 Uhr bis 18:15 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße In den Höfen in Sundern-Langscheid. Bislang unbekannte Täter verschafften sich über eine Terrassentür im rückwärtigen Bereich gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus. Der oder die Täter durchwühlten Schubladen und Schränken in diversen Räumen. Anschließend flüchteten sie mit ihrer Tatbeute in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Sundern unter der Telefonnummer 02933- 90200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell