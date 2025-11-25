PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Fazit des Fahndungs- und Kontrolltages im Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Fazit des Fahndungs- und Kontrolltages im Hochsauerlandkreis
Hochsauerlandkreis (ots)

Am Montag, 24.11.2025, führte die Polizei im Hochsauerlandkreis in der Zeit von 14:00 bis 22:00 Uhr einen umfangreichen Fahndungs- und Kontrolltag durch. Ziel der Maßnahme war es, die Verkehrssicherheit zu erhöhen, Straftaten frühzeitig zu erkennen und verstärkt gegen Eigentums- und Betäubungsmittelkriminalität vorzugehen. Der Einsatz wurde durch Kräfte der Bereitschaftspolizei unterstützt. An insgesamt sieben Kontrollstellen im Kreisgebiet kontrollierten die Beamtinnen und Beamten Personen- und Fahrzeugverkehr sowie potenziell relevante Trans-port- und Durchgangswege.

   Ergebnisse der Maßnahmen:
   - Überprüfte Fahrzeuge: 229
   - Überprüfte Personen: 335
   - Verkehrsverstöße (Ordnungswidrigkeiten): 11
   - Strafanzeigen insgesamt: 7 davon:
   - Eigentumskriminalität: 1
   - Straßenkriminalität: 1
   - Sonstige Delikte: 5
   - Drogen- und Alkoholdelikte: 3
   - Kontrollen von Kleintransportern: 25
   - Verstöße gegen die Ladungssicherung: 2

Die Polizei im Hochsauerlandkreis bewertet den Fahndungs- und Kontrolltag als erfolgreich. Die gewonnenen Erkenntnisse fließen in die weitere polizeiliche Arbeit ein. Gefährliche Delikte im Zusammenhang mit Alkohol und Drogen am Steuer wurden unterbunden. Solche Schwerpunktmaßnahmen werden auch künftig fortgesetzt, um die Sicherheit im Kreisgebiet dauerhaft zu stärken.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Benedikt.Teutenberg@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

  • 25.11.2025 – 08:05

    POL-HSK: Versuchter Raubüberfall in Hüsten

    Arnsberg (ots) - Am gestrigen Abend um 19:55 Uhr ging ein 48-jähriger Mann aus Hüsten zu Fuß über die Kleinbahnstraße. Auf Höhe des dortigen Lebensmittelmarktes geriet er mit einem bislang unbekannten Täter in leichte verbale Streitigkeiten. Ursprung dieser Streitigkeiten soll ein Missverständnis gewesen sein. Der unbekannte Täter lief dem Hüstener hinterher und schlug ihm zunächst unvermittelt mit der Faust ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 07:58

    POL-HSK: Einbruch und Vandalismus auf einem Deponiegelände

    Arnsberg (ots) - Im Zeitraum vom 21.11.2025 um 17:00 Uhr bis zum 24.11.2025 um 06:50 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt auf das umzäunte Gelände einer Deponie an der Grimmestraße in Arnsberg. Der oder die Täter brachen einen Bürocontainer auf und entwendeten u.a. Lebensmittel. Sie nahmen ein Baustellenradio mit und legten es an anderer Stelle auf dem Gelände ab. Die Verpackungen der Lebensmittel ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 07:44

    POL-HSK: Einbruch in Herstellungsbetrieb in Neheim

    Arnsberg (ots) - Im Zeitraum vom 21.11.2025 um 18:00 Uhr bis zum 24.11.2025 um 08:00 Uhr schnitten bislang unbekannte Täter den Zaun eines Herstellungsbetriebs in der Möhnestraße auf. Vom Firmengelände entwendeten der oder die Täter eine größere Menge Buntmetall. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache in ...

    mehr
