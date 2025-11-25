PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Raubüberfall in Hüsten

Arnsberg (ots)

Am gestrigen Abend um 19:55 Uhr ging ein 48-jähriger Mann aus Hüsten zu Fuß über die Kleinbahnstraße. Auf Höhe des dortigen Lebensmittelmarktes geriet er mit einem bislang unbekannten Täter in leichte verbale Streitigkeiten. Ursprung dieser Streitigkeiten soll ein Missverständnis gewesen sein. Der unbekannte Täter lief dem Hüstener hinterher und schlug ihm zunächst unvermittelt mit der Faust auf den Kopf und anschließend mit beiden Fäusten mehrfach in das Gesicht. Der 48-Jährige fiel auf den Boden. Dort schlug ihm der Angreifer erneut mit der Faust gegen den Kopf und trat auf ihn ein. Anschließend forderte der unbekannte Täter den Geschädigten auf, ihm sein Geld auszuhändigen. Kurz darauf verlor er jedoch sein Bewusstsein. Als er wieder zu sich kam, sah er den Beschuldigten in Richtung des Bahnhofs flüchten. Derzeit gibt es keinen Hinweis darauf, dass der flüchtige Täter etwas entwendete. Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bislang zu keinem Ergebnis. Der 48-jährige Geschädigte wurde mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht.

Der unbekannte Täter kann wie folgt beschrieben werden:

   -	Männlich
   -	Westeuropäischer Phänotyp
   -	Sprach akzentfrei deutsch
   -	Ca. 30 Jahre alt
   -	Braun-rote Jacke

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932- 90200 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Alle Meldungen Alle
  • 25.11.2025 – 07:58

    POL-HSK: Einbruch und Vandalismus auf einem Deponiegelände

    Arnsberg (ots) - Im Zeitraum vom 21.11.2025 um 17:00 Uhr bis zum 24.11.2025 um 06:50 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt auf das umzäunte Gelände einer Deponie an der Grimmestraße in Arnsberg. Der oder die Täter brachen einen Bürocontainer auf und entwendeten u.a. Lebensmittel. Sie nahmen ein Baustellenradio mit und legten es an anderer Stelle auf dem Gelände ab. Die Verpackungen der Lebensmittel ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 07:44

    POL-HSK: Einbruch in Herstellungsbetrieb in Neheim

    Arnsberg (ots) - Im Zeitraum vom 21.11.2025 um 18:00 Uhr bis zum 24.11.2025 um 08:00 Uhr schnitten bislang unbekannte Täter den Zaun eines Herstellungsbetriebs in der Möhnestraße auf. Vom Firmengelände entwendeten der oder die Täter eine größere Menge Buntmetall. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache in ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 07:20

    POL-HSK: Automaten-Kiosk in Brilon-Wald aufgebrochen

    Brilon (ots) - Am 24.11.2025 um 05:40 Uhr erhielt die Polizei in Brilon Kenntnis über einen aufgebrochenen Automaten in Brilon-Wald. In der Straße Am Essigturm brachen bislang unbekannte Täter einen Automaten-Kiosk auf. Aus dem SB-Kiosk entwendeten der oder die Täter eine Kassenschublade. Eine Videoüberwachungsanlage ist vorhanden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise geben ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren