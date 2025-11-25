Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Raubüberfall in Hüsten

Arnsberg (ots)

Am gestrigen Abend um 19:55 Uhr ging ein 48-jähriger Mann aus Hüsten zu Fuß über die Kleinbahnstraße. Auf Höhe des dortigen Lebensmittelmarktes geriet er mit einem bislang unbekannten Täter in leichte verbale Streitigkeiten. Ursprung dieser Streitigkeiten soll ein Missverständnis gewesen sein. Der unbekannte Täter lief dem Hüstener hinterher und schlug ihm zunächst unvermittelt mit der Faust auf den Kopf und anschließend mit beiden Fäusten mehrfach in das Gesicht. Der 48-Jährige fiel auf den Boden. Dort schlug ihm der Angreifer erneut mit der Faust gegen den Kopf und trat auf ihn ein. Anschließend forderte der unbekannte Täter den Geschädigten auf, ihm sein Geld auszuhändigen. Kurz darauf verlor er jedoch sein Bewusstsein. Als er wieder zu sich kam, sah er den Beschuldigten in Richtung des Bahnhofs flüchten. Derzeit gibt es keinen Hinweis darauf, dass der flüchtige Täter etwas entwendete. Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bislang zu keinem Ergebnis. Der 48-jährige Geschädigte wurde mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht.

Der unbekannte Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- Männlich

- Westeuropäischer Phänotyp

- Sprach akzentfrei deutsch

- Ca. 30 Jahre alt

- Braun-rote Jacke

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932- 90200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell