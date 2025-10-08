Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Update zum Verkehrunfall zwischen Geestenseth und Beverstedt (Foto im Anhang)

Cuxhaven (ots)

Beverstedt. Wie berichtet kam es heute in den Morgenstunden zu einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 128 kurz hinter dem Ortsausgang Geestenseth Der 67-jährige Fahrzeugführer aus Gnarrenburg war in Richtung Geestenseth unterwegs und kam hierbei aus bislang unbekannten Gründen mit seinem PKW Ford in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen massiven Baum. Durch den Aufprall erlitt er tödliche Verletzungen, er verstarb noch an der Unfallstelle.

Der PKW wurde massiv beschädigt und wurde abgeschleppt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergung war die Strecke bis ca. 14:00 Uhr voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell