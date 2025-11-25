Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Herstellungsbetrieb in Neheim

Arnsberg (ots)

Im Zeitraum vom 21.11.2025 um 18:00 Uhr bis zum 24.11.2025 um 08:00 Uhr schnitten bislang unbekannte Täter den Zaun eines Herstellungsbetriebs in der Möhnestraße auf. Vom Firmengelände entwendeten der oder die Täter eine größere Menge Buntmetall. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache in Arnsberg unter 02932-90200 zu melden.

