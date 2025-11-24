Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Mehrfamilienhaus in Bad Fredeburg

Schmallenberg (ots)

Im Zeitraum vom 21.11.2025 um 12:00 Uhr bis zum 23.11.2025 um 15:00 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße im Ohle ein. Der oder die Täter gelangten auf unbekannte Weise in das Gebäude und öffneten gewaltsam die Eingangstür einer Wohnung im 2. Obergeschoss. Aus der Wohnung wurde ein Mobiltelefon entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Schmallenberg unter 02974-969400 in Verbindung zu setzen.

