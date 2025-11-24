PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Fußgänger von Auto angefahren - Autofahrer flüchtet

Schmallenberg (ots)

Am 20.11.2025 gegen 12:00 Uhr ging ein 21-jähriger Schmallenberger entlang der Bahnhofstraße in Schmallenberg spazieren. Aus der Straße In der Tränke beabsichtigte ein bislang unbekannter Autofahrer, in die Bahnhofstraße einzufahren. Nach Angaben des Fußgängers stieß das Auto dabei mit dem 21-Jährigen zusammen. Der Fußgänger habe dem Autofahrer danach mit lauter Stimme und Handzeichen zum Anhalten aufgefordert. Der Autofahrer sei nur kurz stehen geblieben, aber anschließend in Richtung Gleidorf weggefahren, ohne die Schadensregulierung einzuleiten. Bei dem Auto soll es sich um einen weißen Paketdienst-Wagen gehandelt haben, möglicherweise um einen Mercedes Vito. Der Autofahrer wird wie folgt beschrieben:

o	Etwa Anfang 20 bis Mitte 30
o	Drei-Tage-Bart
o	Südeuropäischer Phänotyp
o	Weiße In-Ear-Kopfhörer im Ohr

Der Fußgänger wurde leicht verletzt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Schmallenberg unter 02974-969400 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Benedikt.Teutenberg@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

