Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfallflucht mit Trunkenheit

Winterberg (ots)

Am frühen Samstagmorgen, gegen 03:20 Uhr, beschädigte eine 27j. Frau in der Marktstraße ein anderes geparktes Fahrzeug und entfernte sich von der Unfallörtlichkeit. Ein aufmerksamer Zeuge konnte jedoch das Kennzeichen notieren. Die Frau wurde an ihrer Wohnanschrift fahrender Weise angetroffen. Dabei wurde festgestellt, dass sie unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein freiwilliger Alcotest verlief positiv. Die Frau wurde zwecks Blutprobe zur Polizeiwache Winterberg gebracht und der Führerschein sichergestellt.

Das Verkehrskommissariat wird die weiteren Ermittlungen aufnehmen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

