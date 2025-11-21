PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Herdringen und Holzen

Arnsberg (ots)

Sieben Personen verletzt.

Am gestrigen Morgen kam es um 08:50 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L682 zwischen Arnsberg-Herdringen und Arnsberg-Holzen. Ein 58-jähriger Mann aus Menden befuhr mit seinem schwarzen Kia und einem dahinter angebrachten Anhänger die L682 aus Herdringen kommend in Richtung Holzen. Er kam vermutlich witterungsbedingt in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Großraumtaxi zusammen. Der Fahrer des Taxis -ein 38-jähriger Mann aus Hüsten- beförderte insgesamt fünf Personen. Der 58-jährige Mendener wurde schwer verletzt. Der 38-jährige Taxifahrer und die fünf Insassen verletzten sich leicht. Alle Beteiligten wurden mit Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

