Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Diebstahl am Hofladen in Calle - Täter ließen ihr Auto zurück

Meschede (ots)

Am 20.11.2025 um 21:57 zeichnete die installierte Überwachungskamera am SB-Hofladen an der Caller Schützenhalle einen Mann auf, der sich an der Geldkassette des Hofladens zu schaffen machte. Als der Betreiber des Hofladens vor Ort erschien, stellte er fest, wie ein Mann in Richtung der Kirche in Calle weglief. Der Geschädigte verfolgte den Flüchtenden mit seinem Auto bis zum Kirchplatz, wo ein Mercedes auf den Flüchtenden wartete. Aus dem Mercedes stieg eine zweite Person aus. Beide entfernten hektisch die Kennzeichen und nahmen sie mit. Dann rannten beide Verdächtige in Richtung des Waldgebietes "Ransenberg" hinter der Kirche. Der Geschädigte konnte noch erkennen, dass das Kennzeichen mit "HSK-" begann. Zwischenzeitlich erschien ein Bekannter des Geschädigten, der den Tatverdächtigen mit seinem Auto den Weg abschneiden wollte. Die beiden konnten aber flüchten. Die beiden werden wie folgt beschrieben:

1.: Der Mann an der Geldkassette: - Bart - 170 cm groß - weißer Pullover - blaue Jogginghose - weiße Turnschuhe

2.: Der Mann aus dem Auto: - etwas dicker - helle Kleidung - wurde von der ersten Person als "Meier" bezeichnet

Aus der Geldkassette wurde ein zweistelliger Bargeldbetrag entwendet. Fahndungsmaßnahmen verliefen in der Nacht ohne Ergebnis. Der zurückgelassene Mercedes C220 wurde sichergestellt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell