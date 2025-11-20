PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit zwei schwer Verletzten zwischen Altenbüren und Olsberg

Olsberg (ots)

Am 19.11.2025 um 12:05 Uhr befuhr ein 21-jähriger Mann aus Olsberg die K 15 zwischen Altenbüren und Olsberg. Auf der Olsberger Seite verlor der Autofahrer aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über das Fahrzeug. Er geriet in einer Linkskurve in den rechten Straßengraben und überschlug sich. Durch den Unfall wurden der Fahrer und seine Beifahrerin - eine 18-Jährige aus Brilon - schwer verletzt. Lebensgefahr bestand jedoch nicht. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass der Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Das beschädigte Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die K 15 komplett gesperrt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Benedikt.Teutenberg@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

