PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: 27-jähriger Arnsberger liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Arnsberg (ots)

Am 18.11.2025 um 19:33 Uhr fiel einer Zivilstreife der Polizei an der Einmündung Eschenstraße/Moosfelder Ring ein verdächtiges Auto auf. Der Pkw bog aus der Eschenstraße in den Moosfelder Ring ein. Das Auto hielt kurz darauf in einer Einfahrt. Die Beamten stiegen aus und gaben sich als Polizisten zu erkennen. Daraufhin fuhr der Autofahrer unvermittelt los und flüchtete. Im Bereich des Bahnhofs Arnsberg fuhr der flüchtende Pkw gegen mehrere Straßenpoller. Das Auto blieb stehen. Offenbar wurde die Ölwanne beschädigt, Betriebsmittel liefen aus. Die Zivilstreife parkte hinter dem beschädigten Auto, um eine weitere Flucht zu verhindern. Der Fahrer setzte jedoch zurück und kollidierte mit dem Zivilwagen der Polizei. Dadurch konnte er seine Fahrt fortsetzen. Er flüchtete weiter auf die L735, kam aber nicht weit. Das Auto begann zu qualmen, der Tatverdächtige musste anhalten. Der Fahrer - ein 27-jähriger Mann aus Arnsberg - leistete bei seiner Festnahme Widerstand. Er stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und räumte den Konsum auch ein. Im Auto konnte eine geringe Menge Cannabis aufgefunden werden. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Bei dem Unfall und bei der Festnahme wurde niemand verletzt. Der Beschuldigte musste bei der Polizei eine Blutprobe abgeben. Danach wurde er wieder entlassen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Benedikt.Teutenberg@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Alle Meldungen Alle
  • 18.11.2025 – 10:13

    POL-HSK: 38-jährige Frau mit Motorroller gestürzt und schwer verletzt

    Olsberg (ots) - Alleinunfall in Olsberg. Am gestrigen Tag um 11:15 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in der Hauptstraße in Olsberg-Bigge. Eine 38-jährige Frau aus Brilon befuhr mit ihrem Motorroller die Hauptstraße in Fahrtrichtung Bigge. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stürzte. Die Frau aus Brilon ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 10:12

    POL-HSK: Einbruch in Niedereimer

    Arnsberg (ots) - Eine Baumschule wurde zum Ziel von Einbrechern. Im Zeitraum vom 16.11.2025 um 07:45 Uhr bis zum 17.11.2025 um 05:30 Uhr kam es zu einem Einbruch in eine Baumschule in der Wannestraße in Arnsberg-Niedereimer. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer Lagerhalle auf dem Grundstück. Der oder die Täter flüchteten mit der Tatbeute in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 10:08

    POL-HSK: Einbruch in Neheim

    Arnsberg (ots) - Ein leerstehendes Einfamilienhaus wurde zum Ziel von Einbrechern. Im Zeitraum vom 27.10.2025 um 12:00 Uhr bis zum 17.11.2025 um 10:52 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein leerstehendes Einfamilienhaus in der Straße im Ohl in Arnsberg-Neheim. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam über eine rückwärtige Tür Zutritt zum Objekt. Mit einer geringen Anzahl an Diebesgut entfernten sich der oder die Täter vom Tatort. Die Kriminalpolizei hat die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren