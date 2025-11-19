Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: 27-jähriger Arnsberger liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Arnsberg (ots)

Am 18.11.2025 um 19:33 Uhr fiel einer Zivilstreife der Polizei an der Einmündung Eschenstraße/Moosfelder Ring ein verdächtiges Auto auf. Der Pkw bog aus der Eschenstraße in den Moosfelder Ring ein. Das Auto hielt kurz darauf in einer Einfahrt. Die Beamten stiegen aus und gaben sich als Polizisten zu erkennen. Daraufhin fuhr der Autofahrer unvermittelt los und flüchtete. Im Bereich des Bahnhofs Arnsberg fuhr der flüchtende Pkw gegen mehrere Straßenpoller. Das Auto blieb stehen. Offenbar wurde die Ölwanne beschädigt, Betriebsmittel liefen aus. Die Zivilstreife parkte hinter dem beschädigten Auto, um eine weitere Flucht zu verhindern. Der Fahrer setzte jedoch zurück und kollidierte mit dem Zivilwagen der Polizei. Dadurch konnte er seine Fahrt fortsetzen. Er flüchtete weiter auf die L735, kam aber nicht weit. Das Auto begann zu qualmen, der Tatverdächtige musste anhalten. Der Fahrer - ein 27-jähriger Mann aus Arnsberg - leistete bei seiner Festnahme Widerstand. Er stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und räumte den Konsum auch ein. Im Auto konnte eine geringe Menge Cannabis aufgefunden werden. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Bei dem Unfall und bei der Festnahme wurde niemand verletzt. Der Beschuldigte musste bei der Polizei eine Blutprobe abgeben. Danach wurde er wieder entlassen.

