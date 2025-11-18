PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Niedereimer

Arnsberg (ots)

Eine Baumschule wurde zum Ziel von Einbrechern. Im Zeitraum vom 16.11.2025 um 07:45 Uhr bis zum 17.11.2025 um 05:30 Uhr kam es zu einem Einbruch in eine Baumschule in der Wannestraße in Arnsberg-Niedereimer. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer Lagerhalle auf dem Grundstück. Der oder die Täter flüchteten mit der Tatbeute in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932- 90200 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Alle Meldungen Alle
  • 18.11.2025 – 10:08

    POL-HSK: Einbruch in Neheim

    Arnsberg (ots) - Ein leerstehendes Einfamilienhaus wurde zum Ziel von Einbrechern. Im Zeitraum vom 27.10.2025 um 12:00 Uhr bis zum 17.11.2025 um 10:52 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein leerstehendes Einfamilienhaus in der Straße im Ohl in Arnsberg-Neheim. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam über eine rückwärtige Tür Zutritt zum Objekt. Mit einer geringen Anzahl an Diebesgut entfernten sich der oder die Täter vom Tatort. Die Kriminalpolizei hat die ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 14:55

    POL-HSK: Polizei bittet um Hinweise nach Verkehrsunfallflucht

    Arnsberg (ots) - Am Freitag, den 14.11.2025, um 14:55 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht im Einmündungsbereich eines Tankstellengeländes in der Stembergstraße. Eine 27-jährige Frau aus Hüsten beabsichtigte, mit ihrem Auto nach rechts von dem Tankstellengelände auf die Stembergstraße zu fahren, um die anschließende Kreuzung in Richtung des Bahnhofs Neheim-Hüsten zu passieren. Noch bevor ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 12:26

    POL-HSK: Schwerer Verkehrsunfall in Brilon

    Brilon (ots) - E-Scooter-Fahrer unter Alkoholeinfluss. Am Samstag, den 15.11.2025, um 21:50 Uhr, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf dem Parkplatz von zwei nebeneinanderliegenden Lebensmittelmärkten in der Freiladestraße in Brilon. Ein 53-jähriger Mann aus Brilon fuhr mit seinem Auto über den Parkplatz aus Richtung des Lebensmittelmarktes kommend in Richtung der Einmündung zur Freiladestraße. Zeitgleich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren