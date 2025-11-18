Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Niedereimer

Arnsberg (ots)

Eine Baumschule wurde zum Ziel von Einbrechern. Im Zeitraum vom 16.11.2025 um 07:45 Uhr bis zum 17.11.2025 um 05:30 Uhr kam es zu einem Einbruch in eine Baumschule in der Wannestraße in Arnsberg-Niedereimer. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer Lagerhalle auf dem Grundstück. Der oder die Täter flüchteten mit der Tatbeute in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932- 90200 in Verbindung zu setzen.

