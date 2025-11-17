PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Schwerer Verkehrsunfall in Brilon

Brilon (ots)

E-Scooter-Fahrer unter Alkoholeinfluss.

Am Samstag, den 15.11.2025, um 21:50 Uhr, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf dem Parkplatz von zwei nebeneinanderliegenden Lebensmittelmärkten in der Freiladestraße in Brilon. Ein 53-jähriger Mann aus Brilon fuhr mit seinem Auto über den Parkplatz aus Richtung des Lebensmittelmarktes kommend in Richtung der Einmündung zur Freiladestraße. Zeitgleich kam ihm ein 30-jähriger Mann aus Brilon entgegen. Der 53-Jährige brachte sein Auto gänzlich zum Stillstand. Der 30-Jährige machte anschließend einen Bogen um das stehende Auto. Hierbei stieß er aus bislang unbekannter Ursache mit einem geparkten VW Tiguan zusammen. Dieser befand sich auf einem der dort ausgewiesenen Parkplätze. Der 30-jährige E-Scooter-Fahrer wurde schwer verletzt. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme ergaben sich zudem Hinweise darauf, dass er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Dort wurde ihm auf Anordnung der Polizei eine Blutprobe entnommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

