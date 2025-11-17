PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Gewaltdelikte auf dem Neheimer Markt

Arnsberg (ots)

Schlägerei zwischen Jugendlichen

Am Donnerstag, den 13.11.2025, um 19:46 Uhr, wurde der Polizei eine Schlägerei auf dem Neheimer Markt gemeldet. Bei Eintreffen der Polizeibeamten konnte keine andauernde Schlägerei mehr festgestellt werden. Daraufhin hielten die Beamten Rücksprache mit dem Anrufer. Dieser gab an, dass er beobachten konnte, wie ca. fünf männliche Jugendliche auf einen am Boden liegenden männlichen Jugendlichen abwechselnd einschlugen. Der Anrufer konfrontierte die Jugendlichen damit, die Polizei zu rufen. Daraufhin flüchteten sowohl die Beschuldigten als auch der Geschädigte zu Fuß von der Örtlichkeit. Derzeit liegen keine näheren Hinweise zu den Beteiligten vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932- 90200 in Verbindung zu setzen.

Versuchte gefährliche Körperverletzung mit einer Glasflasche

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es um 01:00 Uhr zu einer versuchten gefährlichen Körperverletzung auf dem Neheimer Markt. Ein 20-jähriger Mann aus Arnsberg-Müschede befand sich zusammen mit einem 18-jährigen Mann aus Sundern auf dem Neheimer Markt. Plötzlich näherte sich den beiden ein 37-jähriger Mann aus Arnsberg-Neheim. Der Tatverdächtige hielt eine Glasflasche in der Hand und ging auf die jungen Männer los. Diese ergriffen zu Fuß die Flucht. Der Tatverdächtige wurde durch die eingesetzten Polizeibeamten angetroffen. Er erhielt einen Platzverweis. Die Geschädigten blieben unverletzt, verloren während der Flucht jedoch ihre beiden Handys aus der Tasche, sodass diese beschädigt wurden. Es besteht der Verdacht der versuchten gefährlichen Körperverletzung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

