Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Autofahrer stand unter Drogeneinfluss

Schmallenberg (ots)

Am Samstag gegen 17.25 Uhr wurde auf der Straße "Wehrscheid" in Bad-Fredeburg ein Autofahrer von der Polizei kontrolliert. Während der Kontrolle fiel den Beamten auf, dass der 56 Fahrer aus Schmallenberg unter dem Einfluss von Drogen stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt wurde untersagt. Den Autofahrer erwartet ein Bußgeld und ein Fahrverbot. Weiter wurde gegen ihn eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Drogenbesitzes geschrieben.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Leitstelle
Telefon: 0291-9020-3110
Fax: 0291-9020-3119
E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

