Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Illingen - Eigentümerin überrascht Einbrecher - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Illingen (ots)

Von der Hauseigentümerin überrascht worden, flüchteten insgesamt drei Einbrecher unerkannt.

Am Montagabend, zwischen 18 Uhr und 18:50 Uhr, verschafften sich die bislang unbekannten Diebe gewaltsam Zutritt in ein Haus in der Straße "Vierzehn Morgen". Zunächst durchwühlten sie die Räumlichkeiten nach Beute. Als die Hauseigentümerin nach Hause kam, rannte die drei Männer mit ihrem erbeuteten Schmuck im niedrigen dreistelligen Eurobereich auf die Straße "Vierzehn Morgen" in westliche Richtung davon. Alle drei Männer waren dunkel gekleidet und etwa 165-170 cm groß. Einer der dreien war leicht untersetzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sollte jemand sachdienliche Hinweise zu diesem Einbruch, bzw. zu den Tätern machen können, wird er gebeten sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 07231 1864444 zu melden.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell