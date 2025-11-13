Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Polizeieinsatz im Bereich der Sankt-Georgen-Steige nach Körperverletzungsdelikt - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Pforzheim (ots)

Verletzt wurde ein Mann, nach dem ein Tatverdächtiger diesen mutmaßlich mit einer Luftdruckwaffe schlug sowie schoss und hierbei leicht verletzte. Der 51- Jährige konnte nach 20 Uhr vorläufig festgenommen werden. Eine Gefahr für die umliegende Bevölkerung bestand nicht.

Nach derzeitigem Stand hat vor 17 Uhr ein 51- jähriger Mann in der Holzgartenstraße einen anderen Mann aus noch unbekannten Gründen, mutmaßlich mit einer Luftdruckwaffe geschlagen. Im Anschluss soll dieser noch mehrfach geschossen haben. Der Geschädigte wurde hierbei leicht verletzt.

Der Tatverdächtige begab sich danach in seine Wohnung in der Sankt-Georgen-Steige. Dieser Bereich wurde vorsorglich weiträumig durch die Polizei abgesperrt und das Gebäude umstellt. Trotz mehrfacher Ansprache verließ der Mann das Objekt nicht.

Unter Hinzuziehung spezieller Kräfte des Polizeipräsidiums Pforzheim und des Polizeipräsidiums Einsatz konnte der 51- Jährige gegen 20.10 Uhr zum Verlassen seiner Wohnung bewegt werden. Er wurde widerstandslos vorläufig festgenommen und zu einem Polizeirevier gebracht. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.

Benjamin Koch, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell