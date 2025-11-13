Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Wimsheim - Pkw-Fahrer übersieht Motorradfahrer - Zeugen gesucht

Wimsheim (ots)

Ein 21-jähriger Motorradfahrer ist am Donnerstagmorgen zwischen Wurmberg und Wimsheim bei einem Ausweichmanöver gestürzt und verletzt worden.

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr der 21-Jährige gegen 6:30 Uhr die Landstraße 1175. Ungefähr auf halber Strecke überholte der Motorradfahrer einen vorausfahrenden roten Kleinwagen. Als beide Fahrzeuge auf gleiche Höhe waren, setzte der Pkw-Fahrer ebenfalls zum Überholen des vor ihm fahrenden Transporters an. Dabei übersah er das neben ihm fahrende Motorrad. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Motorradfahrer nach links aus und kam im Grünstreifen zu Fall. Der bislang unbekannte Fahrer des roten Kleinwagens setzte seine Fahrt in Richtung Wimsheim fort.

Bei dem Sturz verletzte sich der Motoradfahrer und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet den Fahrer des roten Kleinwagens oder Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Unfall machen können, sich beim Polizeirevier Mühlacker unter der Telefonnummer 07041 9693-0 zu melden.

Melanie Konrad, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell