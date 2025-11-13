Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Schömberg - Fußgänger bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Schömberg (ots)

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Fußgänger und einem Pkw ist ein 59-jähriger Mann am Mittwochabend so schwer verletzt worden, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 75-jähriger Citroen-Fahrer gegen 18.20 Uhr die Schwarzwaldstraße in ortsauswärtiger Richtung. Auf Höhe des Kurhauses trat ein Fußgänger unvermittelt auf die Fahrbahn. Der Pkw-Lenker konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und erfasste den Mann. Bei dem Unfall erlitt der 59-Jährige lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 2.500 Euro geschätzt.

Melanie Konrad, Pressestelle

