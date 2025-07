Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Versuchter Ladendiebstahl mit präparierten Einkaufstaschen

Prüm (ots)

Am Donnerstag, den 24.07.2025, gegen 14:30 Uhr, ereignete sich in einem Drogeriemarkt in der Bahnhofstraße in Prüm ein versuchter Ladendiebstahl.

Ein bislang unbekannter, männlicher Beschuldigter verstaute Kosmetikartikel im Wert von ca. 5000 Euro in zwei eigens mitgebrachten, präparierten Einkaufstaschen.

Der Beschuldigte fiel einer aufmerksamen Angestellten aufgrund seines verdächtigen Verhaltens auf. Als er angesprochen wurde, flüchtete der Mann ohne Diebesgut aus dem Geschäft.

Die Polizei Prüm bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder per E-Mail unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell