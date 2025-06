POL-CUX: Schwerer Verkehrsunfall auf der Landesstraße 129 zwischen Hülsing und Imsum - Fahrzeugführerin lebensgefährlich verletzt

Cuxhaven (ots) - Beverstedt-Appeln - Einbruch in Baustellencontainer In der Zeit vom 20.06.2025, gegen 14:00 Uhr, bis 21.06.2025, 07:00 Uhr, brachen unbekannte Täter auf einer Baustelle in der Alten Dorfstraße in Appeln einen Baucontainer auf und entwendeten aus diesem diverse Baumaschinen im Gesamtwert von ca. 2000 EUR. Danach flüchteten sie unerkannt von der ...

