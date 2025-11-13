PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Zu einem Brand ist es am vergangenen Mittwochnachmittag in Remchingen gekommen.

Remchingen (ots)

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde die Polizei gegen 16 Uhr über eine Brandentwicklung in der Siedlung in Remchingen-Wilferdingen informiert. Vor Ort konnte die Feuerwehr den Brand von Holz und kleineren Gegenständen in einem Schubkarren zügig löschen. Dieser befand sich in einem Nebengebäude, welches durch den Brand zumindest nicht gravierend beschädigt wurde. Es entstand ein Sachschaden von wenigen hundert Euro.

Im Rahmen der Ermittlungen vor Ort richtete sich der Tatverdacht gegen eine männliche Person, welche bei der sofort eingeleiteten Fahndung unweit der Brandörtlichkeit vorläufig festgenommen wurde. Bei dem Tatverdächtigen, welcher bei der Festnahme Widerstand leistete, handelt es sich um einen 35-jährigen Mann.

Das Kriminalkommissariat Pforzheim hat die Ermittlungen wegen dem Anfangsverdacht der versuchten schweren Brandstiftung aufgenommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 35-Jährige in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

Silas Lindörfer, Pressestelle

