Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verdacht einer Katzenvergiftung in Marsberg

Marsberg (ots)

Am gestrigen Tag erschien eine Mitarbeiterin einer Tiernothilfe in der Polizeiwache Marsberg. Diese gab an, dass sie am 04.11.2025 um 17:49 Uhr eine Meldung über einen Kater mit blutigen Verletzungen im Bereich der Nase bekommen habe. Der verletzte Kater befand sich in der Eresburgstraße in Marsberg. Es wird angenommen, dass es sich um einen Straßenkater handelte. Der Polizei liegen Hinweise auf eine Vergiftung vor. Der Kater ist im Laufe der Nacht verstorben. Derzeit gibt es Hinweise zu einer weiteren Katze mit ähnlichen Symptomen. Diese wurde in Obermarsberg aufgefunden und ist ebenfalls verstorben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Marsberg unter der Telefonnummer 02992- 90200- 3711 in Verbindung zu setzen.

