PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verdacht einer Katzenvergiftung in Marsberg

Marsberg (ots)

Am gestrigen Tag erschien eine Mitarbeiterin einer Tiernothilfe in der Polizeiwache Marsberg. Diese gab an, dass sie am 04.11.2025 um 17:49 Uhr eine Meldung über einen Kater mit blutigen Verletzungen im Bereich der Nase bekommen habe. Der verletzte Kater befand sich in der Eresburgstraße in Marsberg. Es wird angenommen, dass es sich um einen Straßenkater handelte. Der Polizei liegen Hinweise auf eine Vergiftung vor. Der Kater ist im Laufe der Nacht verstorben. Derzeit gibt es Hinweise zu einer weiteren Katze mit ähnlichen Symptomen. Diese wurde in Obermarsberg aufgefunden und ist ebenfalls verstorben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Marsberg unter der Telefonnummer 02992- 90200- 3711 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Alle Meldungen Alle
  • 14.11.2025 – 07:13

    POL-HSK: Schlägerei am Busbahnhof Neheim

    Arnsberg (ots) - Am 13.11.2025 um 20:20 Uhr warteten zwei Jugendliche in der Goethestraße am Busbahnhof auf einen Bus. Plötzlich kam eine größere Personengruppe von etwa 20 Personen auf sie zu. Mehrere Personen aus der Gruppe haben die Jugendlichen unvermittelt verprügelt. Nach kurzer Zeit ließen die Personen von den Geschädigten ab und flüchteten in Richtung Neheimer Markt. Die Geschädigten - ein 16-Jähriger ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 07:31

    POL-HSK: Dreiste Verkehrsunfallflucht am Berliner Platz

    Arnsberg (ots) - Eine 18-jährige Schülerin aus Ense befuhr am 12.11.2025 um 12:45 Uhr die Straße Berliner Platz in Richtung Kleinbahnstraße. Wegen des stockenden Verkehrs hielt sie verkehrsbedingt in Höhe der Einfahrt zum geschotterten Parkplatz an. Ein entgegenkommendes Auto versuchte, hinter ihr auf den Schotterparkplatz abzubiegen. Dabei streifte der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren