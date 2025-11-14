Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Schlägerei am Busbahnhof Neheim

Arnsberg (ots)

Am 13.11.2025 um 20:20 Uhr warteten zwei Jugendliche in der Goethestraße am Busbahnhof auf einen Bus. Plötzlich kam eine größere Personengruppe von etwa 20 Personen auf sie zu. Mehrere Personen aus der Gruppe haben die Jugendlichen unvermittelt verprügelt. Nach kurzer Zeit ließen die Personen von den Geschädigten ab und flüchteten in Richtung Neheimer Markt. Die Geschädigten - ein 16-Jähriger und ein 17-Jähriger aus Arnsberg - wurden leicht verletzt. Eine Täterbeschreibung liegt nicht vor.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Arnsberg unter 02932-90200 in Verbindung zu setzen.

