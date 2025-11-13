Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Verletzten zwischen Assinghausen und Wiemeringhausen

Olsberg (ots)

Auto gerät in den Gegenverkehr.

Am 12.11.2025 um 16:00 Uhr befuhr eine 35-jährige Frau aus Schmallenberg die B480 aus Richtung Olsberg in Richtung Winterberg. Zwischen Assinghausen und Wiemeringhausen geriet sie aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr. Ein entgegenkommender 65-jährige Autofahrer aus Laer bemerkte die Situation und betätigte Lichthupe und Blinker, um auf die Situation aufmerksam zu machen. Dann versuchte er noch, der Schmallenbergerin auszuweichen. Er konnte eine Kollision nicht mehr verhindern. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Die 35-Jährige verletzte sich durch den Zusammenstoß leicht. Der entgegenkommende Mann aus Laer wurde schwer verletzt. Sein 69-jähriger Beifahrer blieb unverletzt. Eine 36-jährige Ärztin aus Heilbronn, die wegen der Lichthupe auf die Situation aufmerksam wurde, beobachtete den Unfall im Rückspiegel. Sie und ein Ehepaar aus Allendorf hielten an, um als Ersthelfer tätig zu werden. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die B480 musste für etwa zwei Stunden komplett gesperrt werden. Die beiden beschädigten Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell