PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Verletzten zwischen Assinghausen und Wiemeringhausen

Olsberg (ots)

Auto gerät in den Gegenverkehr.

Am 12.11.2025 um 16:00 Uhr befuhr eine 35-jährige Frau aus Schmallenberg die B480 aus Richtung Olsberg in Richtung Winterberg. Zwischen Assinghausen und Wiemeringhausen geriet sie aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr. Ein entgegenkommender 65-jährige Autofahrer aus Laer bemerkte die Situation und betätigte Lichthupe und Blinker, um auf die Situation aufmerksam zu machen. Dann versuchte er noch, der Schmallenbergerin auszuweichen. Er konnte eine Kollision nicht mehr verhindern. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Die 35-Jährige verletzte sich durch den Zusammenstoß leicht. Der entgegenkommende Mann aus Laer wurde schwer verletzt. Sein 69-jähriger Beifahrer blieb unverletzt. Eine 36-jährige Ärztin aus Heilbronn, die wegen der Lichthupe auf die Situation aufmerksam wurde, beobachtete den Unfall im Rückspiegel. Sie und ein Ehepaar aus Allendorf hielten an, um als Ersthelfer tätig zu werden. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die B480 musste für etwa zwei Stunden komplett gesperrt werden. Die beiden beschädigten Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Benedikt.Teutenberg@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Alle Meldungen Alle
  • 12.11.2025 – 08:16

    POL-HSK: 31-jähriger Mann randaliert in Sundern

    Sundern (ots) - Am gestrigen Tag um 08:45 Uhr erhielt die Polizeiwache Sundern Kenntnis über einen 31-jährigen Mann aus Sundern, welcher auf der Hauptstraße stark randalierte. Der Mann verhielt sich aggressiv, schrie laut herum und warf eine Glasflasche in den fließenden Fahrzeugverkehr auf der Hauptstraße. Der Verkehr war zwar stark frequentiert - getroffen wurden jedoch keine Autos, da die Fahrzeugführer noch ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 08:08

    POL-HSK: Mutwillig beschädigte Bäume an der L 842

    Sundern (ots) - Am 11.11.2025 wurde der Polizei in Sundern bekannt, dass an der L 842 zwischen Bönkhausen und Dörnholthausen drei Bäume so beschädigt wurden, dass sie drohten, auf die Fahrbahn zu stürzen. Mitarbeitende von Straßen.NRW haben die Beschädigungen am 10.11.2025 zufällig bei Restaurationsarbeiten festgestellt. Demnach müssen bislang unbekannte Täter an den drei Bäumen mit einer Kettensäge Fallkerbe ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 07:39

    POL-HSK: Einbruch in Tierarztpraxis

    Bestwig (ots) - Im Zeitraum vom 10.11.2025 um 20:15 Uhr bis zum 11.11.2025 um 07:45 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in eine Tierarztpraxis Am Bähnchen in Bestwig ein. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam über den Haupteingang Zutritt in die Praxis. Die Räume wurden durchwühlt. Die Täter entwendeten unter anderem Bargeld und flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Zeugen, die Hinweise ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren