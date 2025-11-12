Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Mutwillig beschädigte Bäume an der L 842

Sundern (ots)

Am 11.11.2025 wurde der Polizei in Sundern bekannt, dass an der L 842 zwischen Bönkhausen und Dörnholthausen drei Bäume so beschädigt wurden, dass sie drohten, auf die Fahrbahn zu stürzen. Mitarbeitende von Straßen.NRW haben die Beschädigungen am 10.11.2025 zufällig bei Restaurationsarbeiten festgestellt. Demnach müssen bislang unbekannte Täter an den drei Bäumen mit einer Kettensäge Fallkerbe eingesägt haben. Der Fällschnitt war ebenfalls bereits gesägt, aber noch nicht durchgehend. Dadurch wurden die Bäume derart instabil, dass sie insbesondere bei Wind plötzlich umstürzen konnten. An den Schnitten war zu erkennen, dass die Bäume in den letzten Tagen manipuliert worden sind.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Sundern unter der Telefonnummer 02933-90200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell