Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Bäckerei-Filiale

Olsberg (ots)

Im Zeitraum vom 10.11.2025 um 20:00 Uhr bis zum 11.11.2025 um 05:00 Uhr bra-chen bislang unbekannte Täter in eine Bäckerei-Filiale in der Hauptstraße in Bigge ein. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam über den Haupteingang Zutritt in das Geschäft. Die Räume wurden durchwühlt. Die Täter verließen die Bäckerei-Filiale mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Mögliche Zusammenhänge mit dem Einbruch in eine Bäckerei-Filiale in Brilon-Altenbüren in der gleichen Nacht werden durch die Kriminalpolizei untersucht. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Brilon unter der Telefonnummer 02961- 90200 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Benedikt.Teutenberg@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

