Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Pfarrheim und Kindergarten

Meschede (ots)

Im Zeitraum vom 10.11.2025 um 16:45 Uhr bis zum 11.11.2025 um 06:50 Uhr kam es in der Hauptstraße in Bestwig-Ostwig zu einem Einbruch in ein Gebäude. Darin befinden sich ein Kindergarten sowie ein Pfarrheim mit jeweils getrennten Eingängen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam über die Eingangstür im rückwärtigen Bereich Zutritt zu dem Pfarrheim. Derzeit ist nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde. Der oder die Täter verschafften sich weiterhin gewaltsam Zutritt zu dem Kindergarten - ebenfalls über die Eingangstür im rückwärtigen Bereich. Dort durchwühlten sie Schubladen und Schränke. Mit geringer Beute flüchteten sie anschließend in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Meschede unter der Telefonnummer 0291- 90200 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

