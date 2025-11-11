Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Wichtiger Hinweis der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Arnsberg (ots)
Die telefonische Erreichbarkeit der Polizeiwache Arnsberg war am heutigen Tag eingeschränkt. Die Erreichbarkeit wurde wieder hergestellt und die Polizeiwache ist wie gewohnt unter der Telefonnummer 02932-90200 erreichbar. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell