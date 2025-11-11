Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Wichtiger Hinweis der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Hochsauerlandkreis (ots)
Die Polizeiwache Arnsberg ist aktuell telefonisch nicht erreichbar. Bei entsprechenden Anliegen weichen Sie bitte auf die Vermittlung der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis aus. Diese ist unter der Telefonnummer 0291-90200 erreichbar. Derzeit ist unklar, wie lange die technische Störung andauert. Es wird nachberichtet. Der Polizeinotruf 110 ist nicht betroffen.
