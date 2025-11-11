PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Wichtiger Hinweis der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Hochsauerlandkreis (ots)

Die Polizeiwache Arnsberg ist aktuell telefonisch nicht erreichbar. Bei entsprechenden Anliegen weichen Sie bitte auf die Vermittlung der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis aus. Diese ist unter der Telefonnummer 0291-90200 erreichbar. Derzeit ist unklar, wie lange die technische Störung andauert. Es wird nachberichtet. Der Polizeinotruf 110 ist nicht betroffen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

  • 11.11.2025 – 07:55

    POL-HSK: Einbruch in Neheim

    Arnsberg (ots) - Baustellencontainer war Ziel von Einbrechern. Im Zeitraum vom 07.11.2025 um 13:30 Uhr bis zum 10.11.2025 um 07:00 Uhr kam es zu einem Einbruch auf einer Baustelle in der Straße Schleifmühlenweg in Arnsberg-Neheim. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Baustellencontainer. Der oder die Täter flüchteten mit ihrem Diebesgut in unbekannte Richtung. Dabei ließen sie einen Teil der Beute außerhalb des Containers liegen. Die ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 07:31

    POL-HSK: Einbruch in Lebensmittelgeschäft Im Ohl

    Arnsberg (ots) - Im Zeitraum vom 07.11.2025 um 09:00 Uhr bis zum 10.11.2025 um 07:45 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter eine größere Menge Tabakwaren aus einem Lebensmittel-Discounter Im Ohl. Dazu brachen sie im Objekt mehrere Schränke auf. Wie die Täter ins Gebäude gelangten, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Telefonnummer ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 07:25

    POL-HSK: Einbruch in Bäckerei-Filiale in Altenbüren

    Brilon (ots) - Die Täter wurden gestört und flüchteten in Richtung Velmede Am 11.11.2025 um 02:05 Uhr hebelten bislang unbekannte Täter die Eingangstür einer Bäckerei-Filiale in der Straße Briloner Tor in Brilon-Altenbüren auf. In der Filiale brachen sie eine Kasse auf, bevor sie durch einen Anwohner gestört wurden. Die Täter flüchteten mit einem hochmotorisierten Auto in Richtung Bestwig. Die Polizei leitete ...

    mehr
