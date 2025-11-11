Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Bäckerei-Filiale in Altenbüren

Brilon (ots)

Die Täter wurden gestört und flüchteten in Richtung Velmede Am 11.11.2025 um 02:05 Uhr hebelten bislang unbekannte Täter die Eingangstür einer Bäckerei-Filiale in der Straße Briloner Tor in Brilon-Altenbüren auf. In der Filiale brachen sie eine Kasse auf, bevor sie durch einen Anwohner gestört wurden. Die Täter flüchteten mit einem hochmotorisierten Auto in Richtung Bestwig. Die Polizei leitete sofort Fahndungsmaßnahmen ein. Das Auto der Täter konnte für kurze Zeit in Velmede gesichtet werden, bevor die Täter unerkannt aus Richtung Velmede in Richtung Wehrstapel flüchten konnten. Es handelte sich um einen schwarzen Porsche Cayenne. An dem Auto waren entwendete Kennzeichen mit Bochumer Städtekennung (BO-) angebracht. Das Auto war mit mindestens drei Personen besetzt. Keiner der dunkel gekleideten Täter stieg auf der Fahrerseite ein. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Telefonnummer 02961-90200 mit der Polizeiwache Brilon in Verbindung zu setzen.

